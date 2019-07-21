السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الملك سعود توقعان عددًا من عقود الاعتماد الأكاديمي



الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

وقّع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر, عددًا من العقود, ليقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموجبها بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لتسعة برامج من برامج البكالوريوس بجامعة الملك سعود وهي: برنامج التربية الخاصة وبرنامج التربية الفنية وبرنامج الدراسات الإسلامية من كلية التربية، وبرنامجي الإعلام والجغرافيا من كلية الآداب، وبرنامج صحة الأسنان وبرنامج دكتور بصريات وبرنامج التعليم الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الإدارة من كلية إدارة الأعمال.

وبعد توقيع العقد أشاد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بجامعة الملك سعود وحرصها على رفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها متضمنًا كافة الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تعد أول جامعة وطنية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصل على الاعتماد المؤسسي من بين الجامعات الحكومية

كما يذكر أن عددًا من منسوبي جامعة الملك سعود قد شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي يقدمها المركز منذ بداية تقديم تلك البرامج، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في البرامج التدريبية لعامي 2018 / 2019 م 150 عضوًا.

إلى جانب ذلك فقد شاركت الجامعة في العديد من البرامج والمشاريع المشتركة بالهيئة، بالإضافة إلى أن الهيئة تستقبل سنويًا عددًا من طلاب وطالبات الجامعة لتدريبهم ضمن مشاريع تخرج الطلاب في بعض المجالات كالمالية والعلاقات العامة والتدريب، بهدف صقل مهاراتهم التعليمية والتدريبية في مجال العمل تمهيدًا لانطلاقهم إلى سوق العمل.

//انتهى//

13:13ت م

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الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسوقّع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر, عددًا من العقود, ليقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموجبها بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لتسعة برامج من برامج البكالوريوس بجامعة الملك سعود وهي: برنامج التربية الخاصة وبرنامج التربية الفنية وبرنامج الدراسات الإسلامية من كلية التربية، وبرنامجي الإعلام والجغرافيا من كلية الآداب، وبرنامج صحة الأسنان وبرنامج دكتور بصريات وبرنامج التعليم الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الإدارة من كلية إدارة الأعمال.وبعد توقيع العقد أشاد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بجامعة الملك سعود وحرصها على رفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها متضمنًا كافة الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تعد أول جامعة وطنية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصل على الاعتماد المؤسسي من بين الجامعات الحكومية السعودية وذلك في مايو 2011 م، كذلك حصلت على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل للفترة من مايو 2017 وحتى أبريل 2024م، كما بلغ عدد البرامج المعتمدة فيها 47 برنامجًا، في حين بلغ عدد البرامج تحت إجراء الاعتماد 38 برنامجًا.كما يذكر أن عددًا من منسوبي جامعة الملك سعود قد شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي يقدمها المركز منذ بداية تقديم تلك البرامج، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في البرامج التدريبية لعامي 2018 / 2019 م 150 عضوًا.إلى جانب ذلك فقد شاركت الجامعة في العديد من البرامج والمشاريع المشتركة بالهيئة، بالإضافة إلى أن الهيئة تستقبل سنويًا عددًا من طلاب وطالبات الجامعة لتدريبهم ضمن مشاريع تخرج الطلاب في بعض المجالات كالمالية والعلاقات العامة والتدريب، بهدف صقل مهاراتهم التعليمية والتدريبية في مجال العمل تمهيدًا لانطلاقهم إلى سوق العمل.//انتهى//13:13ت م0070

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الملك سعود توقعان عددًا من عقود الاعتماد الأكاديمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.