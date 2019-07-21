السعودية اليوم / قوافل جامعة القصيم التطوعية لطب الأسنان تختتم حملتها بمحافظة النبهانية



النبهانية 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

اختتمت قوافل طب الأسنان التطوعية التي تنظمها جامعة القصيم، ممثلة في كلية طب الأسنان، قافلتها الخامسة والعشرين التي توجهت إلى محافظة النبهانية، حيث شارك في القافلة ٧١ متطوعًا ومتطوعة و ٣٢ طبيبًا وطبيبة، واستمرت مدة خمسة أيام، استفاد منها أكثر من ٥٤٥ مستفيدًا ومستفيدة من أهالي محافظة النبهانية.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة القوافل التطوعية التي تنفذها الجامعة، حيث يهدف برنامج قوافل طب الأسنان العلاجي التخصصي التطوعي إلى الوصول للقرى والمراكز النائية لتقديم الخدمات العلاجية بمختلف تخصصات الفم والأسنان " الحشوات - علاج اللثة - الجراحة - طب أسنان الأطفال "، من خلال عيادات متنقلة مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية بأعلى المعايير الممكنة، وكذلك تفعيل جانب التثقيف الصحي الوقائي للزوار حول طرق الاهتمام بسلامة صحة الفم والأسنان.

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12:59ت م

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