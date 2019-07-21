السعودية اليوم / هداية للدعوة والإرشاد ينظم برنامجاً توعوياً لتعزيز الأمن الفكري



الخبر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

ينظم مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بعد غد، برنامجاً لتعزيز الأمن الفكري في عدد من الجوامع يتضمن إلقاء ثلاث محاضرات توعوية ودينية يقدمها نخبة من المشائخ بالمملكة من أهل العلم والاختصاص.

وأكد مدير مكتب هداية الدعوي عبد الرحمن القرني، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري لدى كافة فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية وفي مقدمتهم الشباب الذين يعدون الركيزة الأساسية لبناء هذه البلاد المباركة, مبيناً أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة "معا نتكامل لأجل الشباب" التي أطلقها في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بتنظيم المكتب والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح مدير مكتب هداية الدعوي أن أولى محاضرات برنامج الأمن الفكري ستكون بعد غد الثلاثاء تحت عنوان (الأفكار الهدامة وكيفية تحصين الشباب منها) في جامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر، يقدمها مستشار فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشرقية مسند القحطاني، فيما تحمل المحاضرة الثانية عنوان (المنهج الشرعي بمناصحة الحكام) سيلقيها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض الدكتور أحمد الونيس يوم الخميس المقبل، في جامع الشيخ ابراهيم العجمي بحي العليا، والمحاضرة الثالثة والأخيرة التي عنوانها (أساليب الوقاية من الفتن) سيلقيها عضو هيئة التدريس بالجامعة

// انتهى //

12:47ت م

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الخبر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسينظم مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بعد غد، برنامجاً لتعزيز الأمن الفكري في عدد من الجوامع يتضمن إلقاء ثلاث محاضرات توعوية ودينية يقدمها نخبة من المشائخ بالمملكة من أهل العلم والاختصاص.وأكد مدير مكتب هداية الدعوي عبد الرحمن القرني، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري لدى كافة فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية وفي مقدمتهم الشباب الذين يعدون الركيزة الأساسية لبناء هذه البلاد المباركة, مبيناً أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة "معا نتكامل لأجل الشباب" التي أطلقها في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بتنظيم المكتب والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.وأوضح مدير مكتب هداية الدعوي أن أولى محاضرات برنامج الأمن الفكري ستكون بعد غد الثلاثاء تحت عنوان (الأفكار الهدامة وكيفية تحصين الشباب منها) في جامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر، يقدمها مستشار فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشرقية مسند القحطاني، فيما تحمل المحاضرة الثانية عنوان (المنهج الشرعي بمناصحة الحكام) سيلقيها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض الدكتور أحمد الونيس يوم الخميس المقبل، في جامع الشيخ ابراهيم العجمي بحي العليا، والمحاضرة الثالثة والأخيرة التي عنوانها (أساليب الوقاية من الفتن) سيلقيها عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور إبراهيم الفهيد، في جامع جعفر بن أبي طالب بحي البايونية بالخبر يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المحاضرات الثلاث ستكون بعد صلاة العشاء.// انتهى //12:47ت م0062

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