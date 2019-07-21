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الماجد يوضح حكم استخدام الرجل للباروكة

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2019-07-21

الماجد يوضح حكم استخدام الرجل للباروكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الشيخ سليمان الماجد، إنه لا يجوز استخدام الرجل أو المرأة لـ”الباروكة” من باب التزين.

وأوضح الماجد خلال برنامج “يستفتونك” أن الرجل حتى وإن كان يعاني من الصلع فلا يجوز له استخدام الباروكة.

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وجاء ذلك ردًا على استفسار شخص يعاني من الشعر الخفيف، والأطباء شخصوا ذلك بأنه يعاني من صلع وراثي، ولا علاج ينفع معه.

وتساءل “هل يجوز لبسها في المناسبات فقط، ليجيبه الماجد مشددًا على أنه لا توجد ضرورة للبس الباروكة حتى في هذه الحالة”.





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