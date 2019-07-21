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زار وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء أمس، مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم؛ للوقوف على القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والتطوعية، يرافقه محافظ دومة الجندل المكلف ناصر بن سعود السهلي.
وجرى خلال الزيارة، استقبال عدد من الحجاج، وتوزيع المصاحف والكتيبات والوجبات عليهم.
وأكد "آل السلطان" أن ما يقدم من خدمات للحجاج، يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمتابعة مباشرة ومستمرة من أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة، ويعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 12:28 PM
استقبل عددًا من الحجاج وقام بتوزيع المصاحف والكتيبات والوجبات عليهم"وكيل إمارة الجوف" يزور مدينة الحجاج ويتفقد جاهزية قطاعات الخدمات
زار وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء أمس، مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم؛ للوقوف على القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والتطوعية، يرافقه محافظ دومة الجندل المكلف ناصر بن سعود السهلي.
وجرى خلال الزيارة، استقبال عدد من الحجاج، وتوزيع المصاحف والكتيبات والوجبات عليهم.
وأكد "آل السلطان" أن ما يقدم من خدمات للحجاج، يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمتابعة مباشرة ومستمرة من أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة، ويعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله.
، "وكيل إمارة الجوف" يزور مدينة الحجاج ويتفقد جاهزية قطاعات الخدمات ،
المصدر : الخليج 365
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