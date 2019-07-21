حج / توقيع اتفاقية نقل حجاج باكستان بين مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا والنقابة العامة للسيارات



مكة المكرمة في 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

وقّع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، مع رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبد الرحمن بن معيوف الحربي، اتفاقية لنقل حجاج باكستان بواسطة الحافلات التابعة للنقابة، وذلك بمقر المؤسسة بحي الرصيفة بمكة المكرمة.

وبيّن الدكتور رأفت، أن المؤسسة تتشرف خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ، بخدمة ما يقارب من 570 ألف حاج بواسطة 140 مكتباً للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16659 مقدماً للخدمة، وأن عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ أكثر من 400 ألف حاج في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140917 حاجاً، لافتاً النظر إلى أنه تم رسم الخطة العامة للنقل بالمؤسسة لموسم الحج، والتأكيد على مكاتب الخدمات الميدانية بعدم التعجل في النفرة من مشعر منى يوم 12 والبقاء في منى إلى اليوم 13، وذلك بهدف تخفيف الازدحام في المسجد الحرام حفاظاً على سلامة الحجاج.

وأكد الدكتور رأفت، أن المؤسسة بإشراف دائم من وزارة الحج والعمرة تعمل في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات والتسهيلات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم بما يمكّنهم -بعون من الله تعالى- من أداء الفريضة في راحة واستقرار بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة داعياً الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة الحجاج.

من جانبه أشاد رئيس النقابة عبد الرحمن الحربي، بحرص المؤسسة على التنسيق المبكر مع النقابة خاصةً أنها تستخدم جميع أنواع النقل سواء الترددي والرد والردين، مبيناً أن عدد الحافلات التابعة للنقابة تتجاوز 19400 حافلة منها 18500 مملوكة، مشيراً إلى انضمام 14 شركة جديدة للنقابة العامة للسيارات، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد مع حج عام 1441 هـ، حيث تقدمت 24 شركة بطلبات لدخول خدمة نقل الحجاج لافتاً النظر إلى أن موسم حج هذا العام سيشهد تطبيق توجيه وزارة الحج والعمرة بنقل جميع حجاج الفرادى بنظام الرد الواحد للتسهيل عليهم في رحلة المشاعر المقدسة.

وأوضح الحربي، أنه دخل الخدمة هذا العام حوالى 3400 حافلة جديدة موديل 2020، كما تم إخراج 3700 حافلة من الخدمة تجاوز عمرها العشر سنوات مضيفاً أنه ستخرج من الخدمة بعد موسم الحج الحالي 5 آلاف حافلة وسيتم الإحلال مكانها بحافلات جديدة.

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12:21ت م

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