

عرعر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

سخّر ما يقارب 322 متطوعاً ومتطوعة في الأندية الطلابية بجامعة الحدود الشمالية إمكاناتهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيقية, وذلك في مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر, وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وتأتي مشاركة المتطوعين والمتطوعات في الأندية الطلابية (نادي الجوالة ونادي السلامة المرورية والنادي الصحي والنادي التطوعي) في تقديم ضيافة القهوة والشاهي وتوزيع الوجبات وأكياس حفظ النعمة, ومساعدة كبار السن وتوزيع المياه, إضافة إلى المتابعة الصحية لعدد من الحالات عبر القافلة الطبية المتنقلة التابعة للجامعة.

‏// انتهى //

12:07ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / 322 متطوعاً ومتطوعة يسخّرون إمكاناتهم لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ جديدة عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.