السعودية اليوم / "تعاوني عرعر" يسير رحلتين عمرة لـ" 94 معتمراً وافداً



عرعر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق21 يوليو 2019 م واس

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر, رحلتين لأداء مناسك العمرة شارك فيها 94 معتمراً بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.

وأوضح المكتب أن الرحلة يتخللها شرح لمناسك العمرة وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس العلمية والمسابقات الدعوية يرافقهم عدد من دعاة المكتب.

// انتهى //

11:57ت م

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