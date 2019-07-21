السعودية اليوم / وزير الشؤون الدينية الجامبي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف



المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق21 يوليو 2019 م واس

قام معالي وزير الشؤون الدينية الجامبي السيد الحاج موسى درامي، اليوم، بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إطار زيارته الحالية للمملكة، وكان في استقباله الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، حيث تجول معاليه في إرجاء المجمع واطلع على الخدمات التي يقدمها في خدمة كتاب الله.

وأكد معالي الوزير درامي أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مكسب للمسلمين عامة، وأنه إرث للأجيال القادمة، وفخر نعتز به، وهو مفخرة للمملكة العربية

وأشاد بما تقدمه المملكة العربية السعودية للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات, ومنهجها الإسلامي المعتدل، والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة - أيدها الله - في مناصرة قضايا المسلمين، وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان, داعياً الله - سبحانه وتعالى -, أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله.

// انتهى //

11:38ت م

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المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق21 يوليو 2019 م واسقام معالي وزير الشؤون الدينية الجامبي السيد الحاج موسى درامي، اليوم، بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إطار زيارته الحالية للمملكة، وكان في استقباله الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، حيث تجول معاليه في إرجاء المجمع واطلع على الخدمات التي يقدمها في خدمة كتاب الله.وأكد معالي الوزير درامي أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مكسب للمسلمين عامة، وأنه إرث للأجيال القادمة، وفخر نعتز به، وهو مفخرة للمملكة العربية السعودية ، وللمسلمين في أصقاع الأرض، مبدياً سعادته بزيارة المجمع، وإعجابه بما رآه من تجهيزات، ودقة في العمل، وكمية الإنتاج، ومقدماً شكره لجميع العاملين فيه.وأشاد بما تقدمه المملكة العربية السعودية للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات, ومنهجها الإسلامي المعتدل، والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة - أيدها الله - في مناصرة قضايا المسلمين، وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان, داعياً الله - سبحانه وتعالى -, أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله.// انتهى //11:38ت م0043

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