حج / وزير النقل الإندونيسي يطلع على أعمال مبادرة طريق مكة بمطار سكارنو هاتا



جاكرتا 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

قام معالي وزير النقل الإندونيسي بودي كاري سمادي اليوم، بزيارة إلى الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة للحجاج الإندونيسيين بمطار سكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

واطلع معاليه على عمليات إنهاء إجراءات الحجاج، وكيفية أداء العمل بطريقة تقنية منظمة.

وأعرب معاليه عن إعجابه بما شاهد خلال هذه المبادرة مقدمًا شكره وامتنانه للمملكة العربية

// انتهى //

11:36ت م

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جاكرتا 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقام معالي وزير النقل الإندونيسي بودي كاري سمادي اليوم، بزيارة إلى الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة للحجاج الإندونيسيين بمطار سكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.واطلع معاليه على عمليات إنهاء إجراءات الحجاج، وكيفية أداء العمل بطريقة تقنية منظمة.وأعرب معاليه عن إعجابه بما شاهد خلال هذه المبادرة مقدمًا شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ماتقوم به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين والحجاح والمعتمرين على وجه الخصوص.// انتهى //11:36ت م0042

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