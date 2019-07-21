السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يزور مجمع نماء المنورة للأعمال



المدينة المنورة 18 ذي القعدة 1440هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، المشرف على مركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة، مجمع نماء المنورة للأعمال، حضر خلالها ورشتّي عمل أقامها مركز التنمية الاقتصادية بالتعاون مع نماء المنورة برعاية من شركة علم لأمن المعلومات.

وتهدف ورشة العمل الأولى إلى بناء المبادرات المتخصصة حسب الميز النسبية المختلفة بالمنطقة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي العالي والموجه وذلك بمشاركة الهيئات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة، في حين تهدف الأخرى إلى التعريف بمبادرة إطلاق مبادرة التنمية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص بمشاركة من مكتب المشاريع ذات الأولوية إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمختصين، حيث اطلع سموه على ملخص للورشتين وأهم مخرجاتها على أن يتم عقد ورشة عمل نهائية مستقبلاً لمراجعة جميع المبادرات المقدمة من الورشتين.

على صعيد متصل، شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التنمية الاقتصادية ومكتب المشاريع ذات الأولوية تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود القائمة لتقديم الدعم والتدخل السريع للاستثمارات النوعية بالمنطقة، وتمكين قطاعات الأعمال من خلال تذليل التحديات التي تواجهها لتطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

ويسعى الطرفان من خلال البرامج والمشاريع المشتركة إلى دعم ومتابعة توجه المملكة في تطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال لرفع الناتج المحلي، إضافة إلى توحيد وتبسيط سبل الاستفادة للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالاستثمار بالمنطقة من خدمات المكتب من خلال المركز، وتبادل المعرفة والحلول المتبعة بين المكتب و المركز للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للحصول على أسرع النتائج للمستفيد.

كما قام سمو نائب أمير المنطقة بجولة بمجمع نماء المنورة للأعمال الأول من نوعه بالمنطقة، والذي قام بتأسيسه وإطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس نظارة وقف نماء المنورة، وقد تضمنت الجولة زيارة لمقر نماء المنورة والاطلاع على إستراتيجية المنظومة والتعرف على سير أعمالها وأخر تطوراتها، وزيارة مسرعة الأعمال التقنية (بادر) التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعرف على الخدمات المقدمة للمشاريع التقنية واطلع على عدد من المشاريع المحتضنة لديها، كما زار سموه مركز المساحات المشتركة (وايت سبيس) المخصص لإدارة مشاريع رواد ورائدات الأعمال، والتقى بعدد من رواد الأعمال المستفيدين من المركز وتعرف على مشاريعهم.

وأكد سموه على أهمية العمل الجماعي بين القطاع العام والخاص والاستفادة من الخدمات المقدمة لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار بالمنطقة كما أكد على حرص وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على ضرورة الرفع لهم بأي ملاحظات أو تقصير للعمل على معالجتها من خلال القنوات المتاحة بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

// انتهى //

11:29ت م

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