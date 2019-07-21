حج / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير السعودية اليوم الجوازات



المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة، مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وقدم اللواء اليحيى لسمو أمير المنطقة، شرحاً عن خطة الجوازات وما تقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم ومغادرتهم بكل يسر وسهولة دون تأخير.

‏‎وثمن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ما يقوم به العاملون بالجوازات في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن رجل الجوازات هو من يعطي الانطباع الأول عن الوطن بتعامله مع الحجاج والمعتمرين, مشيداً بالجهود التي يقمن بها فتيات الوطن من خلال الكاونترات النسائية بجوازات مطار المدينة المنورة وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن وكان لها الأثر الإيجابي في نفوسهم, داعياً لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والزوار.

‏‎من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

حضر اللقاء مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد, ومساعد المدير العام لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل, ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري.

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11:17ت م

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