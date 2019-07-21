السعودية اليوم / تعاوني نخال يختتم الملتقى الدعوي العاشر "لحمة وطن"



الباحة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

اختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال أمس, الملتقى الدعوي العاشر "لحمة وطن", بحضور محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان, ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز نخال.

وأكد مدير عام الفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبد الله الرويس، على أهمية مثل هذه البرامج في نبذ الفرقة وتعزيز وحدة الصف ووجوب الالتفاف حول ولاة الأمر - حفظهم الله -، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، على دعمه للمناشط الدعوية التي تعزز الانتماء والمواطنة لهذا البلد الكريم.

وأوضح الرويس أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة متصلة لبرنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته الوزارة بمختلف فروعها بمناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة.

من جانبه نوه محافظ القرى العبيلان بحسن التنظيم والإعداد لكافة اللجان العاملة في الملتقى والرسالة التي قدمها، سائلاً الله التوفيق والإعانة وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بجائزة نخال للتميز, والداعمين, والرعاة للملتقى.

يذكر أن الملتقى اشتمل على إعلان أسماء الفائزين بجائزة نخال للتميز في دورتها الأولى للعام 1440هـ، ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية، حظيت برامجه بحضور لافت من مختلف شرائح المجتمع.

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11:06ت م

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