شكرا لقرائتكم صور.. مبادرة طريق مكة بمطار سكارنو هاتا بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-21 صور.. مبادرة طريق مكة بمطار سكارنو هاتا بإندونيسيا متابعات الخليج 365 - واس قام وزير النقل الإندونيسي بودي كاري سمادي اليوم، بزيارة إلى الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة للحجاج الإندونيسيين بمطار سكارنو هاتا الدولي في جاكرتا. Advertisements واطلع معاليه على عمليات إنهاء إجراءات الحجاج، وكيفية أداء العمل بطريقة تقنية منظمة. وأعرب الوزير عن إعجابه بما شاهد خلال هذه المبادرة مقدمًا شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ماتقوم به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين والحجاح والمعتمرين على وجه الخصوص.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مبادرة طريق مكة بمطار سكارنو هاتا بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.