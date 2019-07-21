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بريطانيا: الكل قلق من احتمال نشوب صراع بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، “نعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع في المنطقة وعلينا تهدئة الموقف.
جاء ذلك في تعليق من الوزارة على التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة بعد احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية قبل أيام.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن مساء الجمعة، أنه يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وحذرت الحكومة البريطانية إيران من أنها بتصرفاتها الأخيرة، تختار “طريقًا خطيرًا للسلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار”، متوعدة برد فعل عنيف لاحتجاز ناقلة النفط البريطانية خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال وزير الخارجية، جيريمي هانت، أمس السبت، إن رد فعل بريطانيا “سيكون قويًا” إذا لم يتم إطلاق سراح سفينة ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني.
وجاء احتجاز إيران للناقلة وطاقمها المكون من 23 فردًا بعد أسبوعين من قيام قوات النخبة الملكية البريطانية بالتحفظ على ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، للاشتباه في قيامها بشحن النفط إلى سوريا، في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.
وقال هانت عبر حسابه على موقع تويتر: “تحركات الأمس في الخليج تظهر بوادر مقلقة على أن إيران قد تختار طريقًا خطيرًا للسلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار بعد احتجاز جبل طارق القانوني لناقلة النفط المتجهة إلى سوريا”.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “سنعمل على ضمان سلامة الشحن”.
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