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سلطنة عمان تطالب إيران بالإفراج عن الناقلة البريطانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
طالبت سلطنة عمان إيران اليوم الأحد بالإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها منذ يوم الجمعة.
وأفاد تلفزيون عمان اليوم الأحد بأن السلطنة دعت أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
وقال تلفزيون عمان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة”.
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