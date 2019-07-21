سلطنة عمان تطالب إيران بالإفراج عن الناقلة البريطانية

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

طالبت سلطنة عمان إيران اليوم الأحد بالإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها منذ يوم الجمعة.

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وأفاد تلفزيون عمان اليوم الأحد بأن السلطنة دعت أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وقال تلفزيون عمان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة”.