أسعار التكييفات في السعودية اليوم الاحد 21_7_2019

التكييفات من العناصر المهمة والأشياء الضرورية التي يعتمد عليها الانسان في حياته اليومية بشكل رسمي،وأصبح كل شعوب العالم وخاصة الشعوب القريبة من خط الاستواء تعتمد عليه بشكل كبير،وبالفعل التكييف أصبح شئ لا غني عنه في المنازل وخاصة في السعودية ودول الخليج العربي نظرا لارتفاع درجات الحرارة الشديد في هذه المناطق على فترات العام،حيث تتمتع دول الخليج العربي وخاصة السعودية بطقس حار جدا في فصل الصيف لذلك يعد التكييف من العناصر الاساسية في السعودية.

يبحث الناس كل يوم عن أسعار التكييف بعد الارتفاع في درجات الحرارة،ويسعي السكان للحصول على تكييف هواء بارد جدا عالي الجودة من شركة مضمونة وموثوق بها حفاظ على التكييف والسكان المقيمين تحت هواء التكييف،ويهتم أهالي السعودية بالتكييفات وخاصة تكييف سبليت لانه ذات جودة عالية وهواء بادر جدا يعطيك الانتعاش في الصيف ويقضي على الارتفاع الشديد من الحرارة ويعتبر من أفضل وأجود الشركات المضمونة والموثوقة بها قامت بتصنيعه وهي شركات سامسونج وفوجي و ال جي العالمية وتعد هذه الشركات من أضمن الشركات المصنعة للتكييفات.

نعرض لكم أسعار التكييفات في السعودية وخاصة تكييف سبليت:

1_تكييف سبليت بارد جدا بقوة 30000 بي تي يو من بيسيك بسعر 2299 ريال سعودي.

2_تكييف سبليت بارد جدا بقوة 24000 بي تي يو من بيسيك بسعر 1799 ريال سعودي.

Advertisements

3_تكييف سبليت بارد بقوة 18000 بي تي يو من بيسيك بسعر 1499 ريال سعودي.

4_تكييف سبليت ال جي فريش بارد بقوة 18000 بي تي يو بسعر 3099 ريال سعودي.

5_تكييف سبليت بارد_حار بقوة 30000 بي تي يو بسعر 2449 ريال سعودي.