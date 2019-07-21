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قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.
وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.
وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.
"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-21
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.
وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.
وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
11:21 AM
قالت: ملتزمون بتأمين وجود عسكري لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.
وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.
وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.
، "الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران ،
المصدر : الخليج 365
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