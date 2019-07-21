أمانة حائل ترد على “فيديو” مواطنة تتذمر من إشعار البلدية على عربة “الفود...

أصدرت أمانة حائل بيانا توضيحيا للرد على أحد المقاطع المصورة التي تظهر فيها إحدى السيدات وهي تتذمر من إشعار البلدية الملصق على المقطورة الخاصة بها، مقابل دوار مشار على مسار طريقة جبة الرئيسي. وأوضح مدير المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد الثويني، أنه من حق ملاك عربات “الفود ترك”، الحصول على التراخيص عبر موقع “بلدي” لممارسة النشاط بكل يسر وسهولة لمن يمتلك أوراقا ثبوتية رسمية للعربة، ويتم تخصيص موقع لممارسة نشاطه.

وبين الثويني، أن صاحبة المقطع تمارس عملية بيع وتداول أطعمة بطريقة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية، والتي أهمها، عدم التقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط وفق الأنظمة والتعليمات، وتحضير أطعمة بموقع مجهول المصدر، كما أن طريقة عمل الأطعمة بمكان مكشوف غير مهيأ يعرضها لحرارة الشمس والغبار مما يسبب لها التلف. وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات أيضا، استخدام مقطورة بدائية غير مصممة ومجهزة حسب الاشتراطات، وعدم وجود شهادة صحية للعاملات بالموقع، ومخالفة الموقع كونه بجوار طرق رئيسية ومداخل المدينة، كما أنه تم إشعار صاحبة المقطورة العديد من المرات ولم يتم التجاوب من قبلها، وسبق أنه تم إزالتها من نفس الموقع وتغريمها وعادت للعمل مرة أخرى بنفس المخالفات. ورحبت الأمانة بكل من يمارس نشاطه التجاري بشكل نظامي، لافتة إلى أن العديد من عربات “الفود ترك” تمارس نشاطها بكل أريحية وأنه لا يتم منع أحد إلا المخالفين للحفاظ على الصحة العامة.