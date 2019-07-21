انطلاق مهرجان العسل الأول بمحافظة ميسان

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ينطلق بمحافظة ميسان الأسبوع القادم وتحديداً في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة مهرجان العسل الأول بالمحافظة والذي يستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 20 عارضاً من كبار النحالين مستوى المملكة .

وقد رأس محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي في وقت سابق اجتماع لجنة التنمية السياحية بقاعة الاجتماعات بالمحافظة لمناقشة عدداً من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال الخاصة بمشروع مهرجان (العسل)الذي قدمه النحالين واتخذ حياله التوصيات اللازمة وكذلك تم مناقشة الخطة المتكاملة عن المهرجان.

وقد أوضح المدير التنفيذي لمهرجان العسل الأول محافظة ميسان الأستاذ فيصل بن سعيد بن حميدي الخالدي أن فكرة مهرجان العسل في محافظة ميسان انطلقت كون المحافظة تحتوي على أكبر عدد من النحالين على مستوى المملكة ومهنة العمل في العسل لا تزال في محافظة ميسان كونها مهنة الآباء والأجداد منذ القدم ولا غرابة فقد قيل عن ميسان ذبابها النحل وشراب أهلها العسل

وأضاف الخالدي أن المهرجان يبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ويُشارك فيه 20 عارضاً من كبار النحالين على مستوى المملكة

مشيراً أن كمية العسل في المهرجان التي تجاوزت الفحص والتدقيق من كبار الخبراء بالعسل وصلت لأكثر من ٣ طن من العسل .

وقال الخالدي أن من أهداف المهرجان هو إبراز نحالي محافظة ميسان كمنتجين لأجود أنواع العسل عالمياً وكذلك تحفيز الشباب والشابات على امتهان مهنة النحل من خلال البرنامج العلمي المقدم بالمهرجان وخلق فرص عمل لهم

وتنشيط للسياحة في المحافظة من خلال الفعاليات الكبرى المصاحبة للمهرجان.

