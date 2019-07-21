AirDroid تُطلق تطبيقها الجديد Remote Support للتحكم بهاتفك عند بعد

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في العام الماضي، أصدرت AirDroid تطبيقها AirMirror الذي يُتيح لك التحكم في الأجهزة المحمولة الأخرى مباشرة من هاتفك. ليكون أداة رائعة لمساعدة أحدهم مثلًا في ضائقة تكنولوجية، ومع ذلك فقد حمل التطبيق بعض القيود.

بحيث يجب أن يكون الجهاز الذي تريد التحكم فيه يمتلك صلاحيات الروت، أو مضبوطًا عن طريق ربطه بجهاز كمبيوتر قبل أن تتمكن من الوصول إليه.

الآن، أحدث تطبيق من AirDroid وهو Remote Support يُعالج هذه المشكلة، حيث ستتمكن من رؤية شاشة الطرف الآخر أثناء تفاعلك معها من خلال الدردشة والرسائل الصوتية والمكالمات المدمجة، بالإضافة إلى أنه يمكنك اللمس والتمرير.

فيما يخص طريقة الاستخدام فهي بسيطة إلى حد كبير، وهي على النحو التالي:

تقوم أولًا بتثبيت AirDroid Remote Support على الجهاز الذي تريده عن بُعد.

بعد ذلك ستحتاج أيضًا إلى تطبيق AirMirror على هاتفك.

بمجرد إعداد كلا التطبيقين من خلال منحهم حق الوصول إلى مجموعة من الأذونات، ستكون جاهزًا لاستقبال الإرسال.

وهنا يجب أن يرسل الهاتف الآخر رمز الاتصال، والذي يمكنك تثبيته في AirMirror عن طريق تحديد خيار “الدعم عن بُعد”.

بعد ذلك يتعيّن أيضًا على الجهاز الآخر أن يؤكد رغبته في الاتصال كتبدير أمني.

الخطوة الأخيرة، تتمثّل بتأسيس الاتصال، وبمجرد دخولك سيتم تزويدك بالخيارات المطلوبة.

هذه الخيارات تتمثّل في خيار البدء بالدردشة مع الجهاز الآخر، وخيار إرسال رسالة صوتية. بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بهم مباشرة من خلال النقر على أيقونة سماعة الرأس على اليمين، وبالضغط على زر القائمة ستظهر خيارات أخرى، مثل تدوير الشاشة وفصلها وأكثر.

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أخيرًا، على الرغم من أن تطبيق Remote Support‏ مجاني..، إلا أنه يتعين الدفع لاستخدام AirMirror بعد مرحلة اختبار 24 ساعة.

ومع إصدار هذا التطبيق الجديد، هناك خصم بنسبة 50٪، وهذا يعني الاشتراك السنوي سيكون متاح حاليًا بسعر 12 دولار، أو 2 دولار شهريًا.

وأجدر بالإشارة أن تطبيق AirDroid Remote Support متاح أيضًا على iOS، ولكن بسبب القيود التي تفرضها آبل، ليس هناك الدعم لعملية التمرير واللمس عن بعد على أجهزة الآيفون والآيباد.

تحميل تطبيق AirDroid Remote Support على أندرويد.

تحميل تطبيق AirDroid Remote Support على iOS.

تحميل تطبيق AirMirror على أندرويد.

