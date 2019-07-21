انستغرام ستخبرك إن كان حسابك سيتم حظره قريباً

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أطلقت انستغرام سياسة جديدة ستجعلك تتوقع أن حسابك سيتم حظره بسبب انتهاك معايير المجتمع. وتنص السياسة الجديدة على أنه سيتم تحذيرك عندما يكون حسابك ضمن دائرة خطر الحظر.

وستوفر انستغرام لك الفرصة للاعتراض على قرارها في حال اكتشفت أن منشوراتك تنتهك بنود الاستخدام، وبذلك تعيد الأمان لحسابك من الحظر.

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وهناك مجموعة من المواضيع التي لو نشرت صور أو فيديوهات حولها ستعرض حسابك للحظر مثل العنف، التعري، التنمر، خطاب الكراهية، بيع المخدرات والإرهاب. وتنتظر انستغرام لتحقيق نسبة معينة من المحتوى الذي يعرض الحساب للحظر قبل حظره فعلياً.

وخلال الفترة الأخيرة قامت انستغـرام بحظر الكثير من الصور والفيديوهات من حساب بعض المشاهير كالفنانين نظراً لأنها تعتبر تعري..، لكن الآن يمكنهم الاعتراض على قرار الحظر قبل حذف ذلك المحتوى المخالف.

كل هذه الخطوات التي تتخذها انستغرام تهدف من خلالها إلى جعل المنصة مكاناً أكثر أماناً للجميع، ورأينا مؤخراً سياسة جديدة ستخبرك لو كان تعليقك مزعجاً حتى قبل نشره وذلك لتغيير رأيك.

