جنرال إلكتريك تعلن برنامج التطوير الوظيفي المبكر للطلاب والخريجين

:



.

تعلن شركة جنرال إلكتريك (قطاع الطاقة) عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج التطوير الوظيفي المبكر في المنطقة الشرقية (الدمام) في مجال الموارد البشرية (Early Career Traineeship – HR) لطلبة وخريجي التخصصات التالية:

– الموارد البشرية

– إدارة الأعمال

– نظم المعلومات الإدارية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– طالب جامعي حديث التخرج في أحد التخصصات أعلاه بمعدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو ما يعادله.

– إجادة اللغة الإنجليزية (شرط أساسي).

المسوؤليات الأساسية:

Advertisements

سيقوم البرنامج بتطوير المهارات العامة للمتدرب من خلال المعرفة والخبرة العملية في مجال تخصصه للقيام بالأعمال التالية:

– دعم تطوير وتطبيق نظام تقييم جديد.

– إدخال البيانات في نظام الموارد البشرية وتحديث التعديلات.

– مراقبة نظام التقييم الجديد والقيام بأي إجراءات ضرورية.

– تطوير أفضل ممارسات التخطيط وفقاً لأداء وتقييم الموظفين.

– سحب التقرير كل أسبوعين وتحليله للحصول على النتائج النهائية وتقديمها إلى المدراء.

-تنظيم الملفات في قسم الموارد البشرية ورقمنة جميع البيانات المهنية في جدول على الإنترنت لمشاركتها وتعديلها.

نبذة عن البرنامج:

برنامج التدريب الوظيفي المبكر في الموارد البشرية يتراوح مدته بين 6 إلى 12 شهراً ويقام في مقر الشركة بالدمام، مصمم لإستقطاب حديثي التخرج من الجامعات لتدريبهم وتطويرهم في مجال الموارد البشرية وأنظمتها الحديثة وتشمل (دورة حياة الموظف، مشاريع قوانين العمل، أنظمة التخطيط والتقييم، علاقات الموظفين) وتعريضهم للقيادة من خلال تكليفهم بمهام عمل حقيقية مع الأدوات والمعرفة والتوجيه لتأهيلهم لدخول سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://invent.ge/2JNfBzK

