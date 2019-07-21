الهيئة العامة للإحصاء تعلن وظائف إدارية و تقنية لحملة الدبلوم فأعلى

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تعلن الهيئة العامة للإحصاء في مدينة الرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالمسميات والشروط التالية:
– أخصائي إحصاء
المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الإحصاء) مع خبرة لا تقل عن سنتين.
الوصف الوظيفي: الاطلاع أولاً بأول على المستجدات في مجال الإحصاء وإعداد التقارير الدورية بما يكلف به من مهام متضمنة النتائج والتحديات والتوصيات.
– مطور نظم أمن المعلومات (عدد 3)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: تطوير وتطبيق برامج أمن معلومات على مستوى الهيئة وتنفيذ الأنشطة المستمرة بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن المتبعة.
– مدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي
المتطلبات: درجة الدكتوراه في (الإحصاء، الاقتصاد، بحوث العمليات) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
الوصف الوظيفي: السعي لابتكار منتجات وخدمات جديدة للوفاء باحتياجات العملاء بالتعاون مع الإدارات الإحصائية ذات العلاقة وعلاقات دعم العملاء.
– مدير إدارة التطوير الإحصائي
المتطلبات: درجة الدكتوراه في (الإحصاء، الاقتصاد، بحوث العمليات) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
الوصف الوظيفي: الإشراف على تصميم وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة والمخصصة للعملاء من خلال أبحاث المنتجات مع جميع فرق العمل المعنية داخل الهيئة.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– الأفضلية لمن لديهم شهادات مهنية في نفس مجال الوظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2LwhKDx
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