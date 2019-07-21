مستشفى الملك خالد للعيون يعلن وظيفة أمين مستودع للكفاءة فأعلى

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يعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الكفاءة كحد أدنى بمسمى أمين مستودع (Warehouse Man) للعمل في قسم المستودعات بمقر المستشفى في الرياض على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الكفاءة كحد أدنى.

– يحمل رخصة قيادية سعودية سارية المفعول.

– معرفة في التعامل مع المواد الخطرة وتخزينها وإدارتها.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد).

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

الوصف الوظيفي:

أمين المستودع مسؤول عن جميع المهام التي تنطوي عليها تلقي وتخزين وتنظيف وإمدادات المستشفيات والمعدات في المستودعات، بالإضافة إلى ترويج رسالة المستشفى وفلسفتها من خلال التصرف بطريقة تتسم بالإهتمام والكياسة والسرية تجاه المرضى والزوار والموظفين وبأداء واجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً للمعايير المتوقعة.

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نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون، عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والأبحاث في طب العيون، وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ولكن الملك خالد رحمه الله وافته المنية قبيل الانتهاء من بناء المستشفى والذي افتتحه رسمياً خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في نوفمبر من عام 1983م، والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1440/11/17هـ (الموافق 2019/7/20م) من خلال التسجيل واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2UUUNPi

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على رابط التقديم أعلاه واختيار (قم بالتسجيل اليوم) وتسجيل حساب جديد في نظام التوظيف الخاص بالمستشفى.

2- العودة إلى رابط التقديم أعلاه بعد استكمال التسجيل واختيار (آخر اسبوعين) من القائمة المنسدلة بجوار حقل (تاريخ الإعلان عن الوظيفة).

3- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (تطبيق الآن) وتعبئة البيانات واستكمال بقية الخطوات.

