وظائف سائقين ومراسلين وحراس ومستخدمات في تعليم وادي الدواسر

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تعلن إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض عن توفر وظائف للرجال والنساء على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحملة الثانوية فما دون بالمسميات التالية:

– سائقين

– مراسلين مكتبيين

– حراس

– مستخدمات

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لائقاً طبياً وسليم الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.

– لا يتقاضى راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

– حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق.

– مسجل بنظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

– من سكان مدينة وادي الدواسر مع تقديم الإثبات اللازم.

– يجيد القراءة والكتابة ولا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة.

– العمر لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن ٥٠ سنة.

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الوثائق المطلوبة عند التقديم:

– صورة واضحة من الهوية الوطنية.

– صور من المؤهل الدراسي.

– مشهد تسجيل في نظام ساعد (برنت)

– مشهد من التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بعدم تقاضي راتب تقاعدي .

– مشهد إثبات سكن.

– صورة واضحة من رخصة القيادة (عمومي) للسائقين.

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق إرسال الطلبات شاملة الوثائق المطلوبة أعلاه (ترفق في ملف واحدة بصيغة PDF) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] اعتباراً من غداً الأحد 1440/11/18هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1440/11/22هـ، علماً بأنه لا يلزم مراجعة الإدارة ولن تستقبل الملفات الورقية يدوياً وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حالة الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

تفاصيل أكثر:

https://edu.moe.gov.sa/Wadi…

