«الخدمة المدنية» تستطلع آراء موظفي الحكومة في «برنامج التدريب والتأهيل»

قدمت وزارة الخدمة المدنية، وبالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD» البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، لافتة إلى أنه حرصًا على تقييم التجربة تمّ إجراء استفتاء للمشاركين كانت نتائجه محفّزة لمزيد من التطوير والارتقاء.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها قامت بالتعاون مع معهد «CIPD» بإجراء عملية استقرائية لآراء المشاركين والمستفيدين من البرنامج في مرحلته الاولى، من خلال استبيان لقياس نسبة الرضى لديهم، عبر طرح ثلاثة أسئلة تمحورت حول الفائدة التخصصية من التدريب، والجوانب التدريبية، ونسبة القيمة المعرفية والمهاريّة للقائمين على عمليات التدريب .

وقالت الوزارة: لقد بلغ عدد المشاركين في الاستبيان الخاص بقياس مدى الرضا حول البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في مرحلته الأولى 197 مشاركًا ومشاركة من الجهات الحكومية.. وفي جانب التدريب والفائدة التخصصية منه وهو السؤال الأول من الاستبيان، جاءت نسبة 83% بما يشير إلى القيمة العالية للتدريب وقدرته على تعزيز المهارات، بينما اعتبر 14% أنه إلى حد ما سيساهم في تطويرهم، واعتبر أقل من 10% أنه ذو فائدة ضئيلة.

وأَضافت الوزارة: عن الجوانب التدريبية وتقييم تجربة المتدربين بشكل عام، وهو السؤال الثاني للاستبيان، اعتبر 83% من المشاركين بأن تجربتهم بالدورة كانت ممتازة، فيما جنح 19% إلى وصفها بالجيدة جدًّا، واعتبرها 4% مقبولة، أما عن تقييم محتوى الدورة جاءت النسب بـ65% ممتازة، و25% اعتبروها جيدة جدًّا، و8% جيد، فيما اعتبر 79% من المشاركين أن هيكلة وتصميم الدورة ممتاز ووصفه 30% منهم إلى حد ما بالجيد جدًّا مقابل 9% مرضي.

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وعن تقييم المدربين، وهو الركيزة الثالثة لأسئلة الاستبيان، قالت الوزارة: فقد بلغت نسبة تميز المدرب من وجهة نظر المشاركين 89% بما فيها معايير التعاون والإجابة على الأسئلة، فيما صوت 12% بنسبة جيد جدًّا، مقابل 9% لتقدير وتقييم جيد.. وعن تشجيع روح المشاركة والتفاعل من قبل المدربين، جاء رأي ما نسبته 75%، بأن المدرب ممتاز، و29% انحازوا إلى جيد جدًّا، ونسبة 3% جيد.

وعن شرح المفاهيم وتحديد الأهداف من قبل المدرب، فقد رأى 73%، أن المدربين بدرجة ممتازة، و20% جيد جدًّا، فيما كانت نسبة 3% لتقدير جيد. وبالنسبة لمهارات المدرب في استخدام الأمثلة ذات الصلة والاستنتاج والتلخيص، فقد قيَم ٧٠٪ من المشاركين مهارة المدرب بالممتازة، مقابل ٢٠٪ جيد جدًّا، وكانت النسبة الأقل ٥٪ يعتقدون أنه جيد.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في القطاع العام، من ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية لتطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول المنشود في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.