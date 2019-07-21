التحقيق في وفاة سيدة عشرينية بعد وصولها مستشفى بلجرشي بالباحة

أكدت مصادر «عاجل»، أن الجهات الأمنية والمعنية في منطقة الباحة تحقق في حادث وفاة سيدة في العشرينيات من عمرها مساء اليوم، بعد وصولها مستشفى بلجرشي.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الجهات الأمنية تحقق مع الشخص الذي أوصل السيدة إلى المستشفى، مؤكدًا أنه بعد الكشف عليها تبين وجود إصابات متفرقة في جسدها.

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