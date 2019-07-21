السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في مركز مدركه بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال اليوم بمركز مدركه التابع لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لايوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، فيما تواصل العربة المتواجدة في مركز مدركه تقديم الخدمة للنساء الأربعاء القادم لمدة يومين .

وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواءً بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة .

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10:48ت م

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