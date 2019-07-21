حج / السديس يزور صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة



مكة المكرمة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للاطلاع على استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم من خلال مكتب الرئاسة بالمطار.

وأوصى الشيخ السديس العاملين بمكتب الرئاسة أن يعكسوا الصورة المشرقة لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- من خدمة الإسلام والمسلمين

وشدد على أن استشعار المسؤولية الدينية يقتضي مراعاة حق الله في التعامل السمح اللين مع ضيوف الرحمن، سائلاً الله - عز وجل - أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل وأن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقومون به في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

// انتهى //

10:45ت م

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