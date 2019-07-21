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التحالف يسقط طائرة حوثية بدون طيار باتجاه أبها

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة عمران باتجاه المدنيين في أبها.

وأكد العقيد المالكي، أنه في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا الانقلابية، بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للميليشيا الحوثية، ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء "واس"، اليوم السبت.

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