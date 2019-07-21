هل الجنسية السعودية شرط للتسجيل في سند الزواج؟

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساؤلات عديدة بشأن شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للحصول على العطاء ضمن مبادرة الزواج.

ومن أهم الشروط التي وضعها البرنامج للتسجيل، جنسية الزوج والزوجة، المتقدمين للبرنامج ضمن مبادرة “سند الزواج”.

واشترط برنامج سند محمد بن سلمان، الجنسية السعودية للزوج والزوجة للتقديم والتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج.

شروط التسجيل

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل

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ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.