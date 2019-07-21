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رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

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2019-07-21

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية.

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تشمل الحالة الجوية مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.





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