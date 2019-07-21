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رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية.
تشمل الحالة الجوية مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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