شكرا لقرائتكم فيديو.. هجوم بالعصي على مراقبي البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. هجوم بالعصي على مراقبي البلدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتدت عمالة مخالفة في حي البطحاء بالرياض، على مراقبي البلدية أثناء تأدية عملهم، ضمن جولات الأمانة للوقوف على مدى تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والأنظمة.
ورصد مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة في سوق البطحاء، لحظة هجوم عدد كبير من العمالة المخالفة بصورة مفاجئة على عمال البلدية المرافقين للحملة والمراقبين بـ “العصي” و”الحجارة”.
كما رصد المقطع هروب عمال البلدية والمراقبين من المكان حتى لا يصابوا بأذى، فيما لم يتسن التأكد من تعرض أحدهم للإصابة.
ومن المنتظر أن تصدر أمانة الرياض بياناً لتوضيح ملابسات ما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هجوم بالعصي على مراقبي البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.