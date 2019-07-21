تدخل جراحي ينقذ مواطنة من شلل نصفي

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - القصيم

تمكن بفضل الله أطباء مستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة شابة سعودية تبلغ من العمر 26 عاماً تعرضت لحادث سير أليم نتج عنه شلل نصفي بالأطراف السفلية، وضعف الحركة بالأطراف العلوية، نتيجة رض على النخاع الشوكي وكسر مفتت بالفقرة الرقبية السابعة وكسر مستقر بالفقرات الظهرية الثانية والثالثة.

وفور وصول المريضة إلى قسم الطوارئ، باشر أطباء الطوارئ وأطباء الجراحة بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب د. عبدالله السويري، حالة المصابة، وتم إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة، والتي بينت وجود رض بالنخاع الشوكي الرقبي، وكسر مفتت بالفقرة الرقبية السابعة، وكسر مستقر بالفقرات الظهرية الثانية والثالثة، وضغط على النخاع الشوكي وضعف الحركة بالأطراف العلوية.

Advertisements

وقرر الأطباء وضع المريضة على الشد الرقبي لمدة 3 أيام حيث كان هناك انغماس رئوي أيسر، وبعد أن استقرت حالة المريضة تم نقلها إلى غرفة العمليات، وأجريت لها عملية استئصال الفقرة السابعة كاملة، ووضع بدلاً منها ما يسمى بميش مع طعم عظمي وصفيحة وبراغي بين الفقرات، وإزالة كامل الضغط عن النخاع الشوكي الرقبي، وأدخلت المريضة بعد إجراء العملية الجراحية لوحدة العناية المركزة، وبعد 3 أيام تم نقلها للتنويم بقسم الجراحة حيث استعادة المريضة القوى العضلية كاملة للأطراف العلوية، وبدون وضع أنبوب تنفسي للرغامة، وكذلك استعادة الحس كاملاً للأطراف السفلية، ويوجد بعض الحركة بأصابع القدم اليمنى.

وغادرت المريضة المستشفى بعد إعطائها مواعيد للعيادات والعلاج الطبيعي للمتابعة.