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تغريم إماراتية لتعديها على حياة زوجها الخاصة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت محكمة الجنح برأس الخيمة في الإمارات، تغريم زوجة مبلغ 3000 درهم، لاتهامها بنقل، ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه.
وألزمت المحكمة الزوجة بالغرامة تعويضاً مؤقتاً عما لحق الزوج من ضرر، كما ألزمتها بأن تؤدي رسم 100 درهم أتعاب محاماة، إضافة إلى أداء الرسوم ومصاريف الدعوى المدنية.
وكانت الزوجة قد اتهمت بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لزوجها، ونقلها ونشر صور الرسائل النصية من هاتفه إلى هاتفها دون إذنه.
واعترفت الزوجة أمام تحقيقات الشرطة، والنيابة العامة، بنقل المحادثات النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها، كونها تشك في سلوكه، وأنه على علاقة بفتاة أخرى.
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