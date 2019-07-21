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2019-07-21 صورة نادرة للملك فهد إبان حرب الخليج متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي، صورة تاريخیة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال تفقده القوات المسلحة السعودية وقوات الدول العربية والإسلامية بالمنطقة الشمالية إبان حرب الخليج. Advertisements وأظھرت الصورة التي يعود تاريخھا لعام 1411هـ (1991م)، الملك فهد بصحبة قائد القوات المركزية الأمريكية الفريق أول نورمان شوارزكوف خلال تفقدهما القوات في مواقعها.









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