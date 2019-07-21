السعودية اليوم / مياه الباحة تنفذ مشروعات للصرف والمياه بـ 153 مليون ريال



الباحة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

شرعت مديرية مياه منطقة الباحة في تنفيذ عدد من مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي في عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تزيد عن 153 مليون ريال.

وأوضح متحدث المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة أحمد حمدان بن جاليه، أن المشروعات تتضمن مشروع الصرف الصحي بمحافظة المخواة بقيمة 61 مليون ريال, ومشروع مياه بمحافظة الحجرة بقيمة 30 مليون ريال ويخدم المشروع 18900 مستفيد، بأطوال شبكات بلغت 162كم, إضافةً غلى مشروع مياه بمحافظة العقيق بتكلفة 22 مليون ريال ويخدم 5950 مستفيد، بأطوال شبكات 114 كم, ومشروع مياه بمحافظة القرى بقيمة 40 مليون ريال، ويخدم 34462 مستفيداً، وبأطوال شبكات بلغت 245 كم.

وأشار بن جاليه إلى أن تنفيذ هذه المشاريع بمنطقة الباحة، يأتي ضمن مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 المتضمنة استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها، بما يصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة.

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