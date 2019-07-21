السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة على محافظات جدة والليث والقنفذة ورابغ



جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والليث والقنفذة ورابغ, وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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09:29ت م

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