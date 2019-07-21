السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم المحطات الداخلية بالخطوط السعودية يتفقد مطار الباحة



الباحة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية العربية

وأكد الدكتور الحتيرشي، أن هذه الزيارة جاءت في إطار الزيارات المجدولة لجميع محطات السعودية بالمملكة,للالتقاء بمنسوبي العمليات الأرضية والمسافرين والاستماع لملاحظاتهم والعمل على معالجتها بما يعزز رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق التطلعات .

// انتهى //

09:00ت م

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الباحة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستفقد مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور هاني بن ناصر الحتيرشي أمس, سير العمل بمحطة السعودية بمطار الباحة ووقف على احتياجات ومتطلبات المحطة, وذلك بهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين للعمل على تطويرها وتجويدها.وأكد الدكتور الحتيرشي، أن هذه الزيارة جاءت في إطار الزيارات المجدولة لجميع محطات السعودية بالمملكة,للالتقاء بمنسوبي العمليات الأرضية والمسافرين والاستماع لملاحظاتهم والعمل على معالجتها بما يعزز رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق التطلعات .// انتهى //09:00ت م0012

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