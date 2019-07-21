الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم وادي الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وادي الدواسر- الخليج 365:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وفق الضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة في إدارة الموارد البشرية.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية إن الوظائف المتاح التقديم عليها تأتي بمسميات سائقين ومراسلين مكتبيين وحراس ومستخدمات للعمل في إدارة تعليم وادي الدواسر.

وتشير الإدارة إلى أن استقبال الطلبات لهذه الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد 18 ذو القعدة 1440هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 22 ذو القعدة 1440هـ، على الإيميل الموضح: [email protected]

ولا يلزم مراجعة الإدارة ولن تستقبل الملفات الورقية يدوياً وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حالة الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

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ومن شروط التوظيف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً طبياً وسليم الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل ولا يتقاضى راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق ومسجل بنظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

ومن سكان مدينة وادي الدواسر مع تقديم الإثبات اللازم.

ويجيد القراءة والكتابة ولا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة والعمر لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

ومن متطلبات التوظيف صورة واضحة من الهوية الوطنية وصور من المؤهل الدراسي ومشهد تسجيل في نظام ساعد (برنت)

ومشهد من التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بعدم تقاضي راتب تقاعدي.

بالاضافة إلى مشهد إثبات سكن وصورة واضحة من رخصة القيادة (عمومي) للسائقين.