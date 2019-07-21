تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد “متوفر” لدفع الزكاة إلكترونيًا بصورة سهلة وسريعة

تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد، خصصته الهيئة العامة للزكاة والدخل، كخدمة موجهة لجميع الأفراد بالمملكة العربية السعودية، من أجل أداء فريضة الزكاة بسهولة ويسر وتلك الخدمة متوفرة عبر موقع إلكتروني بجانب تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد، وذلك من أجل توطيد الترابط المجتمعي، عبر إنشاء منصة زكاة متخصصة لخدمة الزكاء عاملة على تسهيل وصول مستحقاتها للفئات المستهدفة في أماكنها الصحيحة.

تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد، هي مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، والتي قامت بإطلاق بوابة “زكاتي” الإلكترونية، وتطبيق “زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد، لتوفير خدمة اختيارية جديدة للأفراد تمكنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، وفقا لما أكده الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.

تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد

وبحسب ما قاله الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إن إطلاق هذه البوابة من أجل التسهيل على الأفراد أداء تلك الفريضة بجانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والهيئة لإيصال الزكاة التي تقوم الهيئة بتحصيلها من الأفراد لتوجيه صرفها على برنامج الضمان الاجتماعي بصورة إلكترونية متطورة وسهلة وسريعة.

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خدمات تطبيق زكاتي

يقدم تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد، العديد من الخدمات الهادفة التي تخدم مصلحة تلك المنصة الإلكترونية، ومن بين تلك الخدمات حساب قيمة الزكاة المستحقة، ودفع الزكاة من خلال انظمة سداد مختلفة، وعرض الإحصائيات العامة للزكاة، وعرض الإحصائيات الشخصية للمستخدم، إضافة ومتابعة التنبيهات، عرض سجل المدفوعات.

وعن نظام تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد، فهو يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد وأجهزة الأندرويد، ونظام التشغيل الملائم : iOS 9.0 فما أحدث، أو نظام أندرويد 4.4 فما أحدث .

ويأتي تطبيق زكاتي لهواتف الأيفون والأندرويد ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، للتسهيل المعاملات سواء مادية أو ورقية للوافدين والمقيمين بالدولة السعودية، الأمر الذي يظهر مدى مواكبة المملكة لأحدث التقنيات الإلكترونية، وللاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها خدمة “زكاتي” سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق.