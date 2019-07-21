التقديم في الجامعات الحكومية بالمملكة السعودية للمواطنين والأجانب عبر بوابة القبول الموحد للطلبة...

التقديم في الجامعات الحكومية بدأ يشغل بال العديد من الطلاب الذين انتهوا من المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة مصيرهم العلمي فيبدأون بالبحث حول جميع الشروط الخاصة بالكليات التي تتوافق مع مجموعهم التراكمي، لذلك نقدم لك في ذلك التقرير كافة المعلومات حول كيفية التقديم في الجامعات الحكومية وفقا لما أعلنته اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، بجانب إتاحة الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

التقديم في الجامعات الحكومية بالمملكة

يمكنك التقديم في الجامعات الحكومية من خلال تصفح الموقع الإلكتروني لتلك البوابتين:

موعد التقديم بالجامعات الحكومية

وفقا للجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، فإن مواعيد قبول الطلاب ستكون على النحو الآتي:

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بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14 / 10 / 1440هـ) إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 / 1440هـ) إعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ) إعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ). أما مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16 / 10 / 1440هـ) إغلاق البوابة يوم الأربعاء (23 / 10 / 1440هـ) إعلان نتائج القبول يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ)

شروط الالتحاق بالجامعات الحكومية

وهناك بعض المعلومات المهمة الخاصة بالطلاب المتقدمين للجامعات الحكومية، وهي:

طلب الالتحاق، يقوم الطالب بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه ويعد مسؤولاً عن صحة المعلومات التي يدونها، وإذا كنت مقيد بإحدى الجامعات أو الكليات التقنية وترغب في التقديم على البوابة يلزمك الإنسحاب من جامعتك.

ترتيب التخصصات، إن حسن اختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها كل العناية والاهتمام، على أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

منع الطلاب المقيدين، إن أنظمة الجامعات والكليات التقنية تمنع الطالب من التقدم للجامعة أو الكلية التقنية المقيد بها.