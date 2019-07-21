التسجيل في نظام نور يوليو 1440 عبر noor.moe.gov.sa | “هنا” تعرف على المتطلبات والخطوات

التسجيل في نظام نور يوليو 1440، ما زال يبحث عن جميع الآباء والأمهات بالمملكة العربية السعودية مع الأيام الأخيرة للتسجيل في نظام نور يوليو 1440، حيث من المقرر أنه سينتهي التسجيل في نظام نور يوليو 1440 في نهاية الشهر الحالي، بعدما تم فتحه أمام جميع أولياء الأمور منذ مطلع الفصل الدراسي الثاني، وكان الشهر الأول مخصصا لجميع أطفال الموظفات العاملات بالمملكة العربية السعودية، عن طريق التقديم بالموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السعودية باستخدام رقم الهوية.

التسجيل في نظام نور يوليو 1440

التسجيل في نظام نور يوليو 1440 لروضات الأطفال ، يتم عبر الموقع الإلكتروني التي أتاحته وزارة التربية والتعليم السعودية، هنا. Advertisements

متطلبات التسجيل لنظام نور

للتسجيل في نظام نور لروضات الأطفال عدة شروط، منها:

شهادة التحصين الأساسية مكتملة حتى سنو قبوله

إجراء الكشف الطبي من المستشفى أو المركز الصحي

صورة من سجل الأسرة المضاف للأطفال السعوديين

خطاب تسنين من الوحدة الصحي

يشترط لقبول الطفل في برامج التدخل المبكر أن يكون قد تم تشخيصه من فريق متخصص

أصول المستندات لمطابقة الاسم وتاريخ الميلاد، وعدم الاحتفاظ به .

موعد التسجيل نظام نور

يستقبل نظام نور الطلبات حسب الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاص بمرحلة رياض الأطفال، ليبدأ التسجيل للعام الدراسي الجديد في 16/8/1440، وحسب جدول تسجيل الطلاب في نظام نور لرياض الأطفال بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الخمس أعوام ولم يتموا عمر الست أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020.

فيما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الأربع أعوام ولم يتموا عمر الخمس أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلاديا.

كما حددت الوزارة بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الثلاثة أعوام ولم يتموا عمر الأربعة أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلاديا.