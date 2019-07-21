، "الحصيني" يتوقع موجة حر شديدة تؤثر في المملكة اعتباراً من الغد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي .. "٥٠" مئوية على الشرقية

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن موجة شديدة الحرارة سوف تؤثر في مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد وتستمر لمدة أسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من الإثنين موجة حر شديدة "خامسة" متوقعة؛ إلى أن يصرفها الله، على مناطق المملكة والخليج بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل.

وأضاف: يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتسجل "٥٠" على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع.