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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منهما.. كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 08:19 AM
سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منهما.. كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار وعوالق ترابية على 6 مناطق والسواحل ،
المصدر : الخليج 365
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