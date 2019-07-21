حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها. كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية .





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