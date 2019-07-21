السعودية اليوم / السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف من السكان بسبب الأمطار الغزيرة



طوكيو 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

أصدرت السلطات اليابانية اليوم أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة .

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو، حيث تسبب إعصار داناس الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد أن حوالي 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة, فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتي فوكوكا وهيروشيما.

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