إليكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها عبر الموقع الرسمي لوزراة الداخلية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها سواء كانت صالحة أو منتهية، والتي توفرها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الالكتروني من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة لجميع الوافدين، وتوفير عليهم عناء الوقت والجهد في الذهاب للمكاتب الرسمية من أجل الاستطلاع على الأمر فمن خلال رقم الهوية يمكن لجميع المقيمين الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة، يمكنك القيام به من خلال زيارة الرابط الإلكتروني، كما توفر وزارة الخارجية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، وصولا للقسم الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية، وعبر خدمات المقيمين، ثم الضغط على القسم الخاص بالمقيم ومن ثم طلب زيارة عائلية.

خدمات وزارة الداخلية السعودية ووزارة الخارجية

بوابة وزارة الداخلية، تستهدف تقديم الخدمات إلكترونيا سواء للمواطنين أو المقيمين، تسهيلا لهم وتوفير وقت لمعرفة كل شئ في دقيقة، وذلك بالقطاعات المختلفة مثل خدمات الاستعلام و حجز المواعيد و طباعة النماذج الإلكترونية.

أما عن وزارة الخارجية السعودية، فتقدم مجموعة من الخدمات الشاملة عبر موقعها الإلكتروني لجميع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية بداية من المعلومات حول إصدار جوازات السفر والتأشيرات وكيفية استقدام زيارة لأحد العائلات سواء من أجل العمرة أو الحج والرسوم المطلوبة للانتهاء منها، بجانب الاستعلام حول أماكن السفرات وطرق التواصل مع مكاتب العمل في حال تقديم شكوى، كل هذا بسهولة ويسر عبر استخدام محركات البحث الإلكترونية والوصول إلى المواقع الإلكترونية الرسمية .

وتعتبر الخارجية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية الدبلوماسية مع الدول الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وتصنف كأول وزارة تأسست بالسعودية وذلك في 19 ديسمبر عام 1930، ويتولى رئاستها حاليا إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وذلك بعد التعديل الوزاري الأخير الذي أجرته السعودية في 2018.

وتقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية في الفترة الأخيرة من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين جميع الاجراءات الخاصة بهم سواء على الخدمات الصحية والمالية أو الاستعلامات من بينها بوابة وزارة الداخلية التي بها العديد من الخدمات