سياسي باكستاني لـ«الخليج 365»: محمد بن سلمان مهندس بارع في إعادة الأمن للمنطقة

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جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) أكد السياسي والعضو القيادي البارز في حزب الشعب الباكستاني فيصل كريم كندي لـ«الخليج 365»، أهمية جهود

أكد السياسي والعضو القيادي البارز في حزب الشعب الباكستاني فيصل كريم كندي لـ«الخليج 365»، أهمية جهود السعودية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والدور الحيوي الدائم والريادي في قيادة العالم الإسلامي بما يعكس مكانتها في الخريطة العالمية. وثمن خلال مشاركته في مؤتمر «أهمية وحدة الأمة» الذي عقده «مجلس علماء باكستان» في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) دور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إحلال السلام والوفاق العالميين، واصفا إياه بأنه مهندس بارع في إعادة الأمن للمنطقة، مؤكداً أنه قدم الكثير من المبادرات والإسهامات المتميزة في خدمة الإنسانية وصناعة السلام التي نجحت في إنهاء صراعات ونزاعات تهدد استقرار المنطقة، مشيدا برؤية ولي العهد التي لا تعرف المستحيل في فتح آفاق المصالحة والسلام من أجل العيش الآمن والمستقر للإنسانية جمعاء.

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